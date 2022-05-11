БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
261 0

Російські хакери атакували сайти українських телеком-операторів, – Держспецзв’язку

хакер,киберпреступление

У День перемоги над фашизмом російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що попри часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв.

"В окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу", – підкреслили у Держспецзв’язку.

Зазначається, що ймовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Окупанти вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.

Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.

Автор: 

росія (14459) хакер (463) Держспецзв’язок (160) кібератака (169)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 