Російські хакери атакували сайти українських телеком-операторів, – Держспецзв’язку

У День перемоги над фашизмом російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що попри часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв.

"В окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу", – підкреслили у Держспецзв’язку.

Зазначається, що ймовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Окупанти вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.

Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.