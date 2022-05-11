Нова Зеландія запровадила санкції проти РФ через дезінформацію та кібератаки на Україну

Влада Нової Зеландії оголосила про нові антиросійські санкції – проти дезінформації та відповідальних за кібератаки на Україну.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ країни Нанаї Махути.

"Нова Зеландія продовжує однозначно засуджувати невиправданий і незаконний напад Росії на Україну. Пропагандистська машина президента Путіна працює повним ходом, поширюючи брехню та неправдиву інформацію, щоб виправдати незаконне вторгнення Росії. Сьогоднішнє оголошення відображає наше повне неприйняття наративу Путіна та його спроби ввести в оману міжнародне співтовариство", – наголосила вона.



Зазначається, що ці санкції націлені проти восьми осіб та організацій, причетних до кампанії дезінформації Путіна, а також кібератак на Україну.

Обмеження ґрунтуються на попередніх санкціях Нової Зеландії проти пропагандистів і розширюються на "ферму тролів", речника міністерства оборони Росії та інших.



"Сьогоднішні санкції – це наші перші, які спрямовані проти зловмисної кіберактивності Росії і відображають нашу прихильність реагувати на агресію Путіна на всіх фронтах", – сказала Махута.





Під санкції потрапив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, президент медіахолдингу "Красная звезда" Олексій Піманов, співзасновник кримського інформагентства NewsFront Михайло Синелін та гендиректор "ВГТРК" Олег Добродєєв, начальник військової розвідки РФ Ігор Костюков.

Також до санкційного списку внесли 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу РФ, "Головний центр спеціальних технологій" та "Агентство інтернет-досліджень".