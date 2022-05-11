Philip Morris купує виробника запальничок Cricket за $16 мільярдів

Тютюновий концерн Philip Morris International купує Swedish Match AB, найвідомішим брендом якого є запальнички Cricket, за 161,2 млрд шведських крон ($16 млрд).

Як пише The Wall Street Journal, шведська компанія оголосила в середу, що отримала пропозицію від Philip Morris і рекомендує акціонерам прийняти її, передає Інтерфакс-Україна.

Американська компанія заплатить по 106 крон за кожну акцію Swedish Match. Це на 39% перевищує їхню вартість на закриття ринку в п'ятницю.

Котирування паперів Philip Morris з початку цього року зросли на 4,1% (до $155 млрд).

Philip Morris була виділена з Altria в 2008 році і входить до найбільших світових виробників тютюнових виробів. Компанія випускає сигарети на 39 підприємствах по всьому світу та продає їх більш ніж на 180 ринках. У портфелі брендів компанії – марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street та інші. PMI також випускає системи нагрівання тютюну Iqos та тютюнові стіки для них.

Swedish Match великий світовий виробник некурящих тютюнових виробів (снюс та жувальний тютюн) та сірників, також випускає сигари та запальнички.