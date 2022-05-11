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Окупанти знищили понад 100 лікарень, – МОЗ

лікарня

Снаряди та ракети російських окупантів поцілили у 600 українських медичних закладів. 101 лікарня знищена вщент без можливості відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також зазначається, що ворог зруйнував 450 аптек.

Крім того майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги розстріляно чи захоплено ворогом.

"За кожною цією цифрою – життя сміливого українця. Життя того, хто вчасно не доїхав до лікарні, або кому не було куди їхати, або того, кого просто не пропустили російські військові, і вони не змогли вчасно отримати необхідну медичну допомогу", – підкреслили в МОЗ.

Міністерство також наголосило, що РФ нехтує всіма нормами та конвенціями міжнародного права.

Автор: 

лікарня (207) МОЗ (1445)


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