Чехія посилить паспортний контроль для біженців з України

Чехія посилить паспортний контроль для біженців, які прибувають з України.

Як пише Blesk.cz, про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми придумали ще одне системне рішення. Це посилення заходів. Для того, щоб отримати від нас пільгу, у людини має бути фактичний штамп у паспорті про те, що вона перетнула кордон України. Це має застосовуватися з наступного понеділка", – сказав він.

За його словами, деякі з біженців приїжджають з Угорщини, а не з України, і в Чехії перевіряють, чи мають вони подвійний паспорт. Якщо людина має угорський паспорт, то він є громадянином ЄС і не має права на пільги.

Водночас, зазначив Ракушан, якщо ці біженці – українці і мають штамп про те, що вони перетнули український кордон і тікають від війни, то вони будуть включені до системи та будуть забезпечені житлом, як і всі інші.