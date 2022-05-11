Продажі нових авто в РФ обвалилися майже на 80%

Продажі нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів (LCV) у Росії у квітні впали на 78,5%.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

За минулий місяць в РФ продано 32 706 таких машин.



Згідно з даними АЄБ, продажі "АвтоВАЗ" у квітні впали на 78%. За чотири місяці з початку року продажі знизилися на 50%, до 61 218 автомобілів. Продажі "Соллерс Авто" минулого місяця впали на 42,2%, за чотири місяці – на 14,4%, до 11 258 машин.



Зазначається, що продажі машин стали скорочуватися на тлі виходу іноземних автовиробників з РФ через санкції, введені у відповідь на російську агресію в Україні.

В АЕБ прогнозували, що в 2022 продажі нових автомобілів в РФ можуть скоротитися на 50%, до 800 тис. штук, що стане найбільшим падінням російського авторинку за всю його історію.