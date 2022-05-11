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Новини
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Продажі нових авто в РФ обвалилися майже на 80%

россия,флаг,прапор,росія

Продажі нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів (LCV) у Росії у квітні впали на 78,5%.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

За минулий місяць в РФ продано 32 706 таких машин.

Згідно з даними АЄБ, продажі "АвтоВАЗ" у квітні впали на 78%. За чотири місяці з початку року продажі знизилися на 50%, до 61 218 автомобілів. Продажі "Соллерс Авто" минулого місяця впали на 42,2%, за чотири місяці – на 14,4%, до 11 258 машин.

Зазначається, що продажі машин стали скорочуватися на тлі виходу іноземних автовиробників з РФ через санкції, введені у відповідь на російську агресію в Україні.

В АЕБ прогнозували, що в 2022 продажі нових автомобілів в РФ можуть скоротитися на 50%, до 800 тис. штук, що стане найбільшим падінням російського авторинку за всю його історію.

Автор: 

авто (4183) продаж (2095) росія (14469)


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Все по плану, рашисты!
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11.05.2022 15:15 Відповісти
Зачем им машины? У них в тренде телеги, запряжённые кацапами. Всё, как деды завещали
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11.05.2022 18:17 Відповісти
рашабыдло должно ездить на ..жигулях.. и за то благодарите ..фиат.. или на ..волгах.. --- вы твари ***** недостойны жить в цивилизованном мире где есть демократия и ЕВРОСОЮЗ --вы биомусор на ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ --- ваши друзья ким чен ын и ************ лукашенко аминь .......
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11.05.2022 19:13 Відповісти
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11.05.2022 19:24 Відповісти
Для русише швайне найкращий авто - це автозак.
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12.05.2022 10:47 Відповісти

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