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Окупанти перекрили газопостачання Луганської та Донецької областей, – Оператор ГТС

газ

Окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка – Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей. Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій", – наголосив він.

Також Макогон додав, що сьогодні зранку "Газпром" на території РФ припинив транспортування до точки "Сохранівка".

Автор: 

газ (7989) Донецька область (195) Луганська область (200)


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