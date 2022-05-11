Окупанти перекрили газопостачання Луганської та Донецької областей, – Оператор ГТС

Окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка – Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей. Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій", – наголосив він.

Також Макогон додав, що сьогодні зранку "Газпром" на території РФ припинив транспортування до точки "Сохранівка".