Окупанти перекрили газопостачання Луганської та Донецької областей, – Оператор ГТС
Окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка – Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей.
Про це повідомив очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.
"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей. Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій", – наголосив він.
Також Макогон додав, що сьогодні зранку "Газпром" на території РФ припинив транспортування до точки "Сохранівка".
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