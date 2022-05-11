Фонд гарантування відновить продаж активів збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів відновлює продаж активів банків, що ліквідуються.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що уже найближчим часом інформація про перші лоти буде заведена до системи Prozorro.Продажі. На аукціони буде виставлено об’єкти нерухомості, які перебувають на балансі таких банків.

У Фонді нагадали, що з початком військової агресії було прийнято рішення призупинити продаж активів банків, що ліквідуються.

"Це було продиктовано не тільки об'єктивною відсутністю попиту, а отже і конкуренції за лоти. А і закриттям доступу до реєстрів, що фактично унеможливлювало оформлення угод. Зараз, після відкриття реєстрів, ми відновлюємо продаж активів", – зазначив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

Першими лотами стануть об'єкти нерухомості банків "Земельний капітал" та "Місто банк". Очікується, що перші аукціони відбудуться у перших числах червня.