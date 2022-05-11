Українські банки зберегли високу ліквідність та операційну прибутковість попри війну, – НБУ

Банківський сектор пройшов перші місяці війни з помірними втратами завдяки своєчасним діям Національного банку та банків для забезпечення безперебійної роботи фінустанов.

Про це йдеться в огляді банківського сектору Національного банку.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни попит на кредитні ресурси з боку населення знизився. Кредитування корпорацій підтримувалося удосконаленими державними програмами.

"Попри воєнні ризики, рівень ліквідності є стабільно високим. Обсяг коштів клієнтів у банках зріс переважно за рахунок гривневих коштів населення на вимогу. Обсяг коштів корпорацій під час війни зменшувався, найбільше в іноземній валюті. Сектор залишався операційно прибутковим, однак необхідність формувати значні резерви під очікувані втрати зумовили його збиток за підсумками І кварталу", – наголосили в Нацбанку.

В НБУ повідомили, що чисті активи банків зменшилися за перший квартал на 2,2% внаслідок зменшення вкладень у депозитні сертифікати Нацбанку та ОВДП. Динаміка кредитного портфеля була нерівномірною, проте в цілому він зріс.

Квартальне зростання чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті становило 4,8%, валютних – 2,2% у доларовому еквіваленті.

Наголошується, що державні банки продемонстрували найвищі квартальні темпи зростання гривневого портфеля – понад 10%. Квартальні темпи зростання кредитів населенню уповільнилися до 0,7% унаслідок зменшення обсягу кредитів у березні. Під час воєнного стану кредити надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість іпотечне та автокредитування майже не здійснювалися.

Частка непрацюючих кредитів знизилася за квартал на 3 в. п. до 27.1%. У березні фінустанови почали поступово визнавати погіршення якості кредитів, спричинене повномасштабними бойовими діями, додали в НБУ.

Обсяги гривневих коштів фізичних осіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті – зменшилися на 8,6% у доларовому еквіваленті. Кошти суб’єктів господарювання знизилися за квартал на 13,1% у гривні та на 10,6% у іноземній валюті. Рівень доларизації коштів клієнтів за квартал залишився практично незмінним.

Зазначається, що банківський сектор залишався операційно прибутковим, попри воєнні дії, однак необхідність формувати резерви під очікувані втрати вперше з 2017 року зумовила його збиток у І кварталі в розмірі 160 млн грн, зокрема у березні – 10,1 млрд грн.

Кількість збиткових банків за квартал зросла з 5 до 25 установ.

"Надалі реалізація кредитного ризику буде головним фактором впливу на зниження капіталу банків. Національний банк не застосовуватиме до банків заходи впливу за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану, а після його завершення надасть достатньо часу для відновлення стійкості", – підсумували в Нацбанку.