Суд призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"

Суд кантону Цуг (Швейцарія) 10 травня призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG на чотири місяці – до 10 вересня 2022 року

Про це повідомили в компанії, передає Інтерфакс.



"Заявнику було надано тимчасовий мораторій на виплати кредиторам", – йдеться у повідомленні Nord Stream 2 AG.



Як тимчасово керуючого залучено фірму Transliq AG.

Як повідомлялося, 1 березня швейцарські ЗМІ з посиланням на чиновників кантону Цуг оприлюднили інформацію про те, що Nord Stream 2 AG є неплатоспроможною, а всі 106 її працівників звільнені. Nord Stream 2 AG тоді заявила, що "не підтверджує" повідомлення про початок процедури банкрутства, пояснивши звільнення персоналу накладеними на неї санкціями США.

Пізніше німецька газета Stuttgarter Zeitung із посиланням на гендиректора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга повідомила, що компанія-оператор таки подасть заяву про початок процедури банкрутства у найближчі дні. Також зазначалося, що компанія проситиме суду м. Цуг запровадити "тимчасовий мораторій" на стягнення заборгованості з компанії.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора, федерального мережевого агентства, вже виданий звіт для цього газопровід, таким чином, процес його сертифікації було зупинено. Рішення зупинити сертифікацію у ФРН ухвалили після оголошення Росією про визнання "незалежності" окупованих території Донбасу, після чого РФ розв’язала агресивну війну проти України.

Nord Stream 2 AG є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2", її єдиним акціонером є російський "Газпром".