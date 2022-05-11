Нідерландська Gasunie орендувала другий плавучий LNG-термінал для заміни російського газу

Нідерландська газотранспортна компанія Gasunie з метою скоротити залежність від російського газу законтрактувала вже другу плавучу установку регазифікації (LNG-термінал) для майбутнього терміналу з прийому LNG в Емсхавені в провінції Гронінген.

У квітні компанія уклала п'ятирічний контракт на оренду плавучої регазифікаційної установки Exmar FSRU, а тепер Gasunie повідомила про оренду судна регазифікації у американської New Fortress Energy, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Після отримання другої установки загальна потужність терміналу може зрости до 8 млрд куб. м на рік.

Gasunie також заявила про великий інтерес учасників ринку до потужностей проекту – попит перевищив пропозицію вчетверо, інтерес виявили 15 потенційних клієнтів. Компанія планує укласти зобов'язуючі угоди на оренду потужностей до 10 червня.

Очікується, що обидва судна будуть введені в експлуатацію цієї осені.

Перший термінал для прийому зрідженого газу у Нідерландах Gate LNG розпочав роботу в порту Роттердама у 2011 році. У минулому році через нього було перевантажено 8 млрд куб. м газу.