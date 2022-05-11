ЄБРР виділив "Укренерго" 50 мільйонів євро для підтримки ліквідності (оновлено)

Європейський банк реконструкції та розвитку дозволив НЕК "Укренерго" змінити призначення кредиту на 50 млн євро для екстреної підтримки ліквідності, а Європейський фонд сталого розвитку надасть гарантію покриття перших втрат.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, сьогодні було підписано відповідні угоди про внесення змін до Договору гарантії та Кредитної угоди з ЄБРР.

Вони передбачають, що 50 млн євро в рамках діючого Проекту модернізації мережі електропередачі буде перепрофільовано на екстрену підтримку ліквідності оператора системи передачі України для забезпечення його сталої операційної діяльності в умовах воєнного стану.

Перепрофільована частина кредиту ЄБРР буде забезпечена гарантією Європейського фонду сталого розвитку (ЄФСР), що є фінансовим механізмом Плану зовнішніх інвестицій ЄС.

В Мінфіні уточнили, що кредит на підтримку ліквідності НЕК "Укренерго" надається в рамках Пакету допомоги у відповідь на війну в Україні ЄБРР, який передбачає виділення 2 млрд євро на підтримку стійкості України та допомогу постраждалим країнам.