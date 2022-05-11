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Apple припинила виробництво музичних плеєрів iPod

apple

Корпорація Apple припиняє виробництво музичних плеєрів iPod, які свого часу стали одним з проривних пристроїв, що забезпечили популярність її продукції.

Як повідомляється на сайті компанії, продажі пристроїв iPod touch продовжуватимуться, допоки не вичерпаються запаси вже готової продукції.

Перший iPod було представлено у жовтні 2001 року, він дозволяв зберігати 1000 пісень і забезпечував до 10 годин роботи.

Остання версія плеєра – iPod touch 7 покоління – була представлена у травні 2019 року.

"З моменту свого появи понад 20 років тому iPod захопив користувачів у всьому світі, яким подобається можливість брати музику з собою в дорогу. Сьогодні досвід винесення музичної бібліотеки у світ був інтегрований в лінійку продуктів Apple", – зазначається у повідомленні компанії.

Автор: 

Apple (621) музика (74)


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