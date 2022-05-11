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В Києві розпочалися щорічні відключення гарячої води

вода,горячая

З 10 травня в Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж, які передбачають поетапне призупинення гарячого водопостачання у всіх районах столиці.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба міської адміністрації.

"Роботи вже розпочато на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене", – розповів Поворозник.

В КМДА нагадали, що гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення "слабких" місць трубопроводів в процесі підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період.

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гаряча вода (96) КМДА (866) Київ (4717) вода (241)


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