"Київтеплоенерго" пояснило нарахування за опалення у платіжках за квітень
Частина киян дійсно отримали платіжки за теплопостачання у квітні, хоча опалювальний сезон у Києві було припинено наприкінці березня.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго" у відповідь на скарги споживачів.
В компанії пояснюють, що нарахування за опалення за квітень можуть бути в кількох випадках.
- якщо показання квартирного теплолічильника передали у перші дні квітня;
- якщо ваші сусіди передали показання у перші дні квітня. Відповідно, після отримання цієї інформації були перерозподілені обсяги спожитого тепла між квартирами будинку і нарахування були відкориговані;
- якщо контролери "Київтеплоенерго" отримали доступ до лічильників лише в квітні. Тому в платіжках відкориговані нарахування за попередні місяці – лютий і березень, коли показання з будинкових лічильників тепла не знімалися;
Крім того, в компанії звергають увагу, що з грудня 2021 року згідно зі змінами до Методики нарахувань №315 у платіжці з'явилась нова графа – функціонування системи гарячого водопостачання будинку.
"Це оплата за теплоенергію, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання. За Методикою №315 ця графа у платіжці знаходиться у блоці "Теплова енергія (ЦО)", бо для приготування гарячої води використовується той же теплоносій, що й для опалення. Платіж нараховується, якщо у будинку наявна система ГВП", – зазначається у повідомленні.
В якості прикладу в "Київтеплоенерго" приводять платіжку за послуги для квартири площею 45,3 кв. м у будинку на Шолом-Алейхема, власник якої у платіжці за квітень отримав нарахування 989,17 грн за опалення. В ній за Методикою №315 за постачання теплової енергії на функціонування системи гарячого водопостачання нараховано 60,72 грн.
"У будь-якому випадку, якщо виникають питання щодо нарахувань, звертайтеся, будь ласка, онлайн за індивідуальною консультацією до Центру комунального сервіс", – зазначають у КП "Київтеплоенерго".
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