"Київтеплоенерго" пояснило нарахування за опалення у платіжках за квітень

Частина киян дійсно отримали платіжки за теплопостачання у квітні, хоча опалювальний сезон у Києві було припинено наприкінці березня.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго" у відповідь на скарги споживачів.

В компанії пояснюють, що нарахування за опалення за квітень можуть бути в кількох випадках.

якщо показання квартирного теплолічильника передали у перші дні квітня;

якщо ваші сусіди передали показання у перші дні квітня. Відповідно, після отримання цієї інформації були перерозподілені обсяги спожитого тепла між квартирами будинку і нарахування були відкориговані;

якщо контролери "Київтеплоенерго" отримали доступ до лічильників лише в квітні. Тому в платіжках відкориговані нарахування за попередні місяці – лютий і березень, коли показання з будинкових лічильників тепла не знімалися;

Крім того, в компанії звергають увагу, що з грудня 2021 року згідно зі змінами до Методики нарахувань №315 у платіжці з'явилась нова графа – функціонування системи гарячого водопостачання будинку.

"Це оплата за теплоенергію, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання. За Методикою №315 ця графа у платіжці знаходиться у блоці "Теплова енергія (ЦО)", бо для приготування гарячої води використовується той же теплоносій, що й для опалення. Платіж нараховується, якщо у будинку наявна система ГВП", – зазначається у повідомленні.

В якості прикладу в "Київтеплоенерго" приводять платіжку за послуги для квартири площею 45,3 кв. м у будинку на Шолом-Алейхема, власник якої у платіжці за квітень отримав нарахування 989,17 грн за опалення. В ній за Методикою №315 за постачання теплової енергії на функціонування системи гарячого водопостачання нараховано 60,72 грн.

"У будь-якому випадку, якщо виникають питання щодо нарахувань, звертайтеся, будь ласка, онлайн за індивідуальною консультацією до Центру комунального сервіс", – зазначають у КП "Київтеплоенерго".