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Французька Alstom списала 440 мільйонів інвестицій в Росію

alstom

Французький концерн Alstom відобразив у звітності за 2021/2022 фінансовий рік (з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року) списання у розмірі 441 млн євро через знецінення своєї частки у розмірі 20% акцій російського АТ "Трансмашхолдинг".

В компанії повідомили, що без урахування негрошового знецінення активів в РФ її скоригований чистий прибуток склав 268 млн євро, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, у березні французький концерн Alstom, один зі світових лідерів у сфері виробництва енергетичного обладнання та залізничного транспорту, оголосив про припинення постачання продукції та інвестицій в Росію через вторгнення її військ в Україну.

Alstom належить 20% акцій "Трансмашхолдингу" (ТМХ), російського постачальника локомотивів і залізничного обладнання, що обслуговує здебільшого місцевий ринок. У компанії наголосили, що між Alstom та ТМХ не було суттєвих ділових чи операційних зв'язків.

Автор: 

росія (14469) Франція (660) Alstom (33)


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