Німеччина не збирається використовувати "Північник потік-2", – Мінекономіки ФРН

Попри скорочення транзиту російського газу через Україну, Німеччина не планує використовувати новий, але так і не введений в експлуатацію газогін "Північний потік-2".

Про це заявила представниця Мінекономіки ФРН Анніка Айнгорн на брифінгу, передає Укрінформ.

"Трубопровід "Північний потік-2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", – заявила Айнгорн.

Вона наголосила, що "безпека енергопостачання в Німеччині є наразі гарантованою".

Речниця запевнила, що міністерство, кризовий штаб "Газ" уважно слідкують за ситуацією та останнім розвитком подій.

Обсяги транзиту, який проходить територією України, знизилися у порівнянні з попереднім днем на 25%, але компенсуються поставками з інших країн, зокрема з Норвегії та Нідерландів, повідомила Айнгорн. Вона додала, що обсяги постачання газу цими партнерами можуть бути збільшені. До того ж, основним каналом отримання Німеччиною російського газу є зараз трубопровід "Північний потік-1".

Представниця Мінекономіки поінформувала, що газосховища постійно заповнюються, наразі їх заповнено на 38,6%.

Федеральне агентство з мереж також заявило, що дуже уважно слідкує за можливим впливом на Німеччину та Європу зниження транзиту газу територією України. Зараз енергозабезпечення в ФРН є стабільним, енергобезпека гарантована.

Як повідомлялося, 1 березня швейцарські ЗМІ з посиланням на чиновників кантону Цуг оприлюднили інформацію про те, що Nord Stream 2 AG є неплатоспроможною, а всі 106 її працівників звільнені. Nord Stream 2 AG тоді заявила, що "не підтверджує" повідомлення про початок процедури банкрутства, пояснивши звільнення персоналу накладеними на неї санкціями США.

Пізніше німецька газета Stuttgarter Zeitung із посиланням на гендиректора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга повідомила, що компанія-оператор таки подасть заяву про початок процедури банкрутства у найближчі дні. Також зазначалося, що компанія проситиме суду м. Цуг запровадити "тимчасовий мораторій" на стягнення заборгованості з компанії.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора, федерального мережевого агентства, вже виданий звіт для цього газопровід, таким чином, процес його сертифікації було зупинено. Рішення зупинити сертифікацію у ФРН ухвалили після оголошення Росією про визнання "незалежності" окупованих території Донбасу, після чого РФ розв’язала агресивну війну проти України.

Nord Stream 2 AG є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2", її єдиним акціонером є російський "Газпром".