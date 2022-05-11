ЄБРР перепрофілював свої проєкти для фінансування клієнтів в Україні, – президентка банку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) перепрофілював існуючі проєкти для фінансування клієнтів в Україні та повністю мобілізований для подолання викликів повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Про це повідомила президентка банку Оділь Рено-Бассо, відкриваючи Раду управляючих ЄБРР на щорічних зборах банку, які після дворічної перерви відбулися офлайн, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми перепрофілювали існуючі проєкти для надання ліквідності клієнтам в Україні", – сказала Рено-Бассо.

Вона зазначила, що розв'язана Росією війна торкнеться всіх регіонів, у яких працює ЄБРР, через підвищення цін на енергоносії та продовольство, підрив енергетичної та продовольчої безпеки, зростання інфляції та ослаблення зростання. При цьому банк продовжив виділяти кошти та збільшив ліміти програми сприяння торгівлі для підвищення глобальної продовольчої безпеки.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР погіршив оцінку падіння економіки України до 30%.