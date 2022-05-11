Україні потрібно до 600 мільярдів євро на реконструкцію зруйнованої інфраструктури, – Єврокомісія

Україна потребує від 500 млрд до 600 млрд євро на реконструкцію зруйнованої російською війною інфраструктури.

Про це заявив віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, виступаючи в Марракеші, передає Європейська правда.

Домбровскіс сказав, що зусилля з реконструкції "вимагатимуть координації міжнародної спільноти, і з боку Європейського союзу ми готові здійснити цю координацію".

ЄС також "надасть велику і дуже значущу підтримку для цих потреб реконструкції", – додав він.

Домбровскіс зазначив, що пізніше цього місяця з’явиться пропозиція, яка "пов’яже цю підтримку реконструкції інфраструктури зі структурними реформами, які можуть знадобитися Україні як країні-кандидату на вступ до ЄС".

ЄС працює над створенням трастового фонду солідарності для України. Це вперше, коли офіційний представник ЄС оцінює масштаби реконструкції. Однак ця цифра, ймовірно, зросте в міру продовження війни.

Офіційні особи ЄС закликають Брюссель взяти на себе провідну роль у наданні допомоги Україні, подібній до "плану Маршалла", після припинення бойових дій у рамках зусиль щодо приєднання України до ЄС.

Детальніше про плани відновлення України читайте в матеріалі БізнесЦензор "ЄС може направити $300 млрд резервів рф на відновлення України".