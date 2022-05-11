Італійська група UniCredit розпочала попередні переговори про продаж російської "дочки"
Італійська група UniCredit розпочала попередні переговори про продаж дочірнього банку в Росії після прояву інтересу з боку фінансових організацій, а також компаній, зацікавлених в отриманні банківської ліцензії в РФ
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела, передає Інтерфакс-Україна.
Переговори з потенційними покупцями знаходяться на ранній стадії, окрім продажу, UniCredit розглядає інші варіанти.
UniCredit у першому кварталі створила 1,3 млрд євро резервів на можливі втрати з позик, ця сума майже повністю припадає на ризики у Росії. Російський бізнес зафіксував збиток у розмірі 915 млн євро, негативно вплинувши на загальні результати групи у звітному періоді.
UniCredit входить до числа європейських банків з найбільшим ризиком щодо Росії, поряд з австрійським Raiffeisen Bank International та французьким Societe Generale (у квітні домовився про продаж російського банку групі "Інтеррос" Володимира Потаніна).
Група розглядає можливість виходу з Росії у рамках термінового перегляду своєї діяльності у цій країні, заявляв у березні глава групи Андреа Орчел.
За словами співрозмовників Bloomberg, Орчел прагне отримати вигоду від будь-якої угоди та виключає угоди, які можуть вдарити по запасах капіталу UniCredit. Попередня стадія переговорів означає, що вони все ще можуть зірватися.
Раніше повідомлялося, що UniCredit SpA розглядає можливість виходу з Росії через її напад на Україну.
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