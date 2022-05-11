Споживча інфляція у квітні зросла до 16,4%, – НБУ

У квітні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4% (із 13,7% у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, йдеться в повідомленні Національного банку України.

Основними чинниками прискорення інфляції залишалися порушення ланцюгів постачання, збільшення витрат бізнесу та фізичне знищення активів підприємств через повномасштабний напад РФ, нерівномірний попит і пропозиція товарів за регіонами. Так, реалізація відкладеного попиту на товари та послуги у відносно спокійних регіонах на тлі поступового повернення громадян підживлювала зростання цін. Натомість в окупованих містах і районах із високою інтенсивністю бойових дій вагомим проінфляційним чинником була обмежена пропозиція товарів.

Базова інфляція зросла до 13% р/р із 10,5% р/р у березні.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні). Швидше дорожчали молочні, м’ясні, рибні та борошняні вироби. Збільшилися темпи зростання цін на товари зі значною складовою імпорту в собівартості через звуження можливостей для їх постачання та втрату запасів на складах. Серед них: кава, чай, соки, шоколад, спеції та сухофрукти. Зростання цін на соняшникову олію надалі сповільнювалося, враховуючи обмежені можливості експорту та ефекти бази порівняння.

Швидшими темпами зростали ціни на непродовольчі товари (на 6,6% р/р у квітні, тоді як у березні – на 3,6% р/р). Прискорилося подорожчання ліків та низки товарів особистого догляду через зростання витрат на їх виробництво та збут, а також збільшення попиту українців на першочергові товари. Реалізація відкладеного попиту та обмежена пропозиція, зокрема на тлі фізичного знищення запасів продукції, призвели до зростання цін на електроніку та товари для дому (посуд, меблі та побутову техніку). Водночас фіксація курсу гривні, відміна імпортних податків та загальне зменшення споживчого попиту стримували зростання цін на непродовольчі товари. Зокрема, одяг та взуття надалі дешевшали.

Зростання вартості послуг прискорилося до 12,8% р/р (із 11,3% р/р у березні). Збільшилася вартість оренди житла, ураховуючи збереження високого попиту у відносно безпечних західних регіонах. Подорожчали послуги, пов'язані з ремонтом житла, унаслідок підвищення попиту на тлі визволення низки областей від російських загарбників та відновлення житлового будівництва. Зросла вартість послуг таксі через дефіцит палива та обмежений рух у багатьох регіонах, а також послуг салонів краси та закладів громадського харчування – через збільшення попиту. Натомість темпи зростання цін на послуги хімічного чищення та медичні послуги залишилися на рівні березня, а на послуги кінотеатрів – знизилися. Це пояснюється зменшенням витрат споживачів на непершочергові потреби.

Відчутно пришвидшилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 25,6% р/р).

Прискорилося подорожчання овочів, зокрема моркви, цибулі, огірків, помідорів, кабачків та баклажанів унаслідок порушення ланцюгів постачання, зростання вартості енергоносіїв та тимчасової окупації територій на півдні, які спеціалізуються на вирощуванні овочів. Ці ж чинники разом із зупиненням імпорту через порти призвели до прискорення зростання цін на фрукти, у тому числі на банани та цитрусові. Вищими темпами дорожчали крупи та продукція тваринництва: свинина, молоко та риба. Водночас стрімко знизилися ціни на яйця, ураховуючи значну пропозицію на внутрішньому ринку.

Збільшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін (до 14,2% р/р).

Швидше дорожчали алкогольні напої з огляду на зростання попиту на тлі послаблення обмежень на продаж цих товарів і зменшення пропозиції. Прискорилися темпи зростання цін на тютюнові вироби внаслідок скорочення виробництва продукції в Україні і надходження дорожчої імпортної продукції на внутрішній ринок. Дорожчали транспортні послуги на тлі зростання цін на пальне, а також фармацевтичні товари, віднесені до державного моніторингу, та поштові послуги. Зростання адміністративних цін стримувалося фіксованими тарифами на більшість видів комунальних послуг.

Темпи зростання цін на пальне дещо знизилися (до 29,6% р/р).

Стримували подорожчання палива скасування акцизу на нього та зниження ПДВ у другій половині березня. Натомість зростання світових цін на нафту, порушення логістики, руйнування нафтопереробних заводів та об’єктів паливної інфраструктури, а також складнощі з переорієнтацією джерел постачання тиснули на ціни на пальне у бік підвищення.

У НБУ зазначили, що зростання споживчої інфляції у квітні свідчить про подальше посилення інфляційного тиску через наслідки війни. Ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними в умовах продовження повномасштабної військової агресії Росії та цілеспрямованого знищення продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів і пошкодження транспортної інфраструктури.

Заходи Національного банку, Верховної ради та Уряду України спрямовуються на стримування зростання цін.