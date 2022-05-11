EPAM розглядає продаж та ліквідацію активів у Росії

Розробник програмного забезпечення EPAM Systems Inc. розглядає різні варіанти стратегії щодо своїх російських активів, включно з їхнім потенційним продажем або ліквідацією.

Про це йдеться у звіті компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, компанія розраховує завершити цей процес до кінця другого кварталу 2022 року.

Компанія також очікує, що у другому кварталі 2022 року вона може зазнати додаткових значних витрат, пов'язаних із припиненням своєї діяльності в Росії, включно з (але не обмежуючись цим) витратами на реструктуризацію та збитками від продажу.

З огляду на згортання діяльність у РФ компанія значно знизила довгостроковий прогноз руху коштів у операціях у Росії.

У першому кварталі EPAM зафіксував знецінення основних засобів у РФ у розмірі $15,1 млн, від операційного лізингу – $3,8 млн, гудвілу – $0,7 млн. Ці витрати на знецінення активів включені до складу комерційних, загальногосподарських та адміністративних витрат у фінансовій звітності.

Компанія, як і раніше, планує продовжити роботу в Білорусі. Значна кількість співробітників EPAM з Росії та Білорусі вже переїхала до інших країн, і компанія очікує на релокацію ще більшої кількості співробітників із цих держав.

У першому кварталі комерційні, загальні та адміністративні витрати EPAM становили $237,3 млн, що на 74,0% більше, ніж за той самий період 2021 року. У тому числі витрати, пов'язані з релокацією працівників, становили $18,7 млн.

EPAM Systems Inc. заснована в 1993 році в Мінську, є розробником програмного забезпечення для різних секторів економіки. Офіси компанії розташовані в 25 країнах, послуги надає клієнтам у більш ніж 40 країнах.

У квітні EPAM Systems Inc. заявила, що йде з РФ та припиняє всі операції в країні у відповідь на вторгнення в Україну.