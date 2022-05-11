Російські війська вчинили 231 злочин проти українського довкілля, – Міндовкілля

Міндовкілля з початку війни задокументовало 231 екологічний злочин РФ на території України та в акваторії Чорного моря. Найбільше випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22.

Про це йдеться в повідомленні Міндовкілля.

Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, передусім нафтосховищ та хімзаводів. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяцій видів рослин та тварин.

"Міндовкілля спільно з підпорядкованими органами виконавчої влади та екологічними активістами з першого дня війни фіксує екозлочини рашистів та рахує збитки за спеціальними методиками. Ця інформація доповнить загальний кошик збитків від військових дій Росії, який формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для підготовки позову у Міжнародний суд ООН", – прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.