"Укргідроенерго" розпочало експорт електроенергії

Державна акціонерна компанія Молдови Energocom уклала контракт з "Укргідроенерго", за яким та поставить у травні електроенергію обсягом 30% від споживання Молдови.

Про це повідомили в пресслужбі Агентства публічної власності Молдови, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, український оператор розпочне постачання вже з 12 травня.

"Велися переговори безпосередньо з українськими електроенергетичними компаніями із запитом пропозицій на поставку 30% від необхідного споживання (Молдовою, – ред.). За умовами контракту, на вимогу української сторони ціна закупівлі є комерційною таємницею і не може бути розголошена, але можу підтвердити, що вона нижча за заявки, отримані на попередньому тендері ($96 за 1 тис. кВт-год, – ред.)", – заявив в.о. директора Energocom Володимир Садовий.

Наприкінці квітня Energocom за підсумками прямих переговорів уклав договір купівлі-продажу із Молдовською ДРЕС за ціною $59,5 за 1 тис. кВт-год. Станція зобов'язалася забезпечити у травні 70% потреб Молдови в електроенергії.

Energocom у Молдові є основним постачальником газу та електроенергії за нерегульованими тарифами. Рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій компанія укладає договори про закупівлю з виробниками, а після цього – з постачальниками та дистриб'юторами.

За попередніми даними, за нинішньої закупівельної ціни електроенергії діючі тарифи для кінцевих споживачів у Молдові не збільшаться. Проте регулятор має намір проаналізувати, чи потрібно коригування тарифу.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена ​​електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5,74 тис. МВт.

Як повідомлялося, наприкінці березня голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв про наміри компанії розпочати експорт електроенергії, щоб покращити її фінансове становище.

Із 30 березня розпочався експорт української електроенергії до Польщі після того, як НЕК "Укренерго" відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перетинів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.

Всі потужності для експорту на аукціонах викуповують структури енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Викуп доступу до міждержавних перетинів – єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства з повного об'єднання ринків.