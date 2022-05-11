57% українських компаній допускають можливість поновлення рівня доходів до довоєнного, – опитування

Майже половина українських компаній, які припинили свою діяльність, не мають конкретних планів і чекають на закінчення війни.

Це показало опитування експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому більшість компаній, які вже працюють або планують відновлення своєї діяльності, припускають ймовірність відновлення обсягів діяльності бізнесу до довоєнного рівня.

Зазначається також, що український бізнес висловлює стриманий оптимізм щодо прогнозів відновлення своєї комерційної діяльності зараз.

Наприклад, половина (53,1%) компаній, що не працюють сьогодні, взагалі не готові робити будь-які прогнози. Розглядати можливість відновлення своєї роботи вони планують лише після закінчення війни. Кожна п'ята компанія з тих, хто зараз не працює, може відновити свою комерційну діяльність у найближчі два місяці. Ще 10% опитаних компаній планують повернутись до роботи протягом півроку.

Можливість поновлення бізнесу та рівня доходів до довоєнного рівня допускають більше половини (57,2%) компаній. Інші або не готові робити прогнози на повоєнний час, або не можуть відновитися взагалі. При цьому більшість із тих, хто припускає можливість швидкого відновлення обсягів своєї комерційної діяльності до довоєнного рівня (29,1%), озвучують можливість зробити це протягом 3-6 місяців. Кожна п'ята компанія (19,4%) припускає, що для відновлення буде потрібно приблизно рік.

Зазначається, що відновлення залежатиме від багатьох факторів. Уже зараз українські компанії визнають, що найбільшими проблемами, з якими вони зіштовхнуться після війни, будуть інфраструктура, пошук співробітників, залучення інвестицій, відновлення логістики та пошук нових ринків збуту. Крім того, згідно з прогнозами українських компаній, у процесі повоєнного відновлення вони зіштовхнуться із проблемою пошуку нових постачальників та нових локацій діяльності бізнесу, налагодження всіх процесів виробництва.

Значна частина українських компаній упевнена, що у повоєнний період буде відчутною галузева трансформація бізнесу. Насамперед відбуватиметься вихід на європейський ринок. Крім того, підприємці відзначили можливу зміну напряму діяльності у повоєнний час та кооперацію з державними органами.

Окремо зазначається, що український бізнес планує залишатися в Україні і надалі.

80% опитаних зазначили, що не вважають за можливу релокацію свого бізнесу за кордон. Із тих, хто бачить ймовірність переїзду та подальшої діяльності їхнього бізнесу за кордоном, відзначають насамперед країни Європи. Найчастіше згадували Польщу, Словаччину, Португалію та Чехію. Водночас українські підприємці планують розширювати та змінювати ринки збуту своєї продукції, свідчать результати опитування. Про такий намір заявила близько половини респондентів (47,6%). Серед можливих нових ринків збуту найчастіше називалися країни Європи, зокрема, Польща, Молдова, Німеччина, Болгарія, Румунія, Чехія, Англія, Ізраїль, а також США, Грузія та Індія.