РНБО назвала компанії, які залишилися на ринку Росії

Попри заяви про вихід з ринку Росії деякі міжнародні компанії маніпулюють поняттями та фактично досі працюють на російського споживача.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

Так, тютюнова компанія Philip Morris ще 24 березня заявила, що працює над варіантами виходу з ринку РФ, однак станом на 11 травня компанія припинила випуск низки сигаретних продуктів та призупинила маркетингову діяльність в Росії. Проте Philip Morris і надалі виплачує зарплату своїм співробітникам в РФ, а відповідно і сплачує податки до бюджету Росії.

PepsiCo засудила агресію росії проти України, але з ринку РФ компанія не пішла, а лише обмежила асортимент продуктів.

Так само маніпулюють й деякі інші компанії, які публічно засуджують дії Росії, але продовжують наповнювати бюджет країни-агресора. Серед компаній, які, попри гучні заяви, все одно залишились на ринку РФ, хоч і зменшивши свою присутність: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble та деякі інші.