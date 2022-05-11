Країни Євросоюзу домовилися про зберігання газу

Рада ЄС оголосила, що держави-члени погодили мандат на переговори з Європарламентом на пропозицію про зберігання газу в спільноті.

Про це йдеться в комюніке Ради ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"З метою підвищення безпеки поставок ЄС у нинішньому геополітичному контексті пропозиція спрямована на забезпечення того, щоб потужності зберігання газу в Євросоюзі були заповнені до наступного зимового сезону і могли бути поділені між державами-членами в дусі солідарності", – сказано в повідомленні.

Погодження відбулося на рівні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper).

У документі пояснюється, що мандат "визначає правила підземного зберігання газу та можливості обліку запасів зрідженого природного газу, обмежуючи при цьому зобов'язання певним обсягом річного споживання газу державами-членами за останні п'ять років, щоб уникнути непропорційних наслідків для деяких держав-членів з більшими можливостями зберігання".

При цьому мандат передбачає, що оскільки не всі країни ЄС мають сховища на своїй території, то "країни, які не мають сховищ, матимуть доступ до запасів газу в інших державах-членах і повинні розділити фінансовий тягар зобов'язань щодо їх наповнення".

Країни ЄС також домовилися про "обов'язкову сертифікацію для всіх операторів систем зберігання, щоб уникнути потенційних ризиків зовнішнього впливу на критично важливі інфраструктури зберігання, які можуть загрожувати безпеці енергопостачання або будь-яким іншим важливим інтересам безпеки".

Досягнуто домовленості, що термін дії відповідних зобов'язань спливає 31 грудня 2026 року. Мандат передбачає винятки для Кіпру, Мальти та Ірландії, оскільки вони не пов'язані безпосередньо із газовою системою інших країн ЄС.

Пропозиція Єврокомісії з європейської політики зберігання газу була затверджена виконавчою колегією ЄС 23 березня 2022 року. Європейська рада доручила 24-25 березня 2022 року Раді ЄС вивчити роботу над пропозиціями ЄК, "беручи до уваги та поважаючи інтереси держав-членів, які мають значні обсяги зберігання, для забезпечення справедливого балансу".

Європейська рада вирішила, що поповнення запасів газу по всьому ЄС має розпочатися якнайшвидше з повним обліком національних заходів щодо забезпечення готовності. Тепер Франція, яка головує в Раді ЄС, почне переговори з Європейським парламентом, щоб швидко узгодити остаточний варіант законопроекту. Потім обидві ці установи ЄС офіційно затвердять регламент.