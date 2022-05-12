Німецький концерн Siemens оголосив про припинення бізнесу в Росії (оновлено)

Німецький концерн Siemens вийде з російського ринку у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Компанія уже розпочала процедуру згортання своєї промислової та операційної діяльності, йдеться у заяві Siemens.

У компанії нагадали, що після початку повномасштабної війни Siemens призупинила весь новий бізнес і міжнародні поставки до РФ та Білорусі. Зазначається, що міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на бізнес-діяльність компанії в Росії, зокрема на залізничне та технічне обслуговування.

"Ми засуджуємо війну в Україні і вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у Росії. Це було нелегке рішення, враховуючи наш обов’язок піклуватися про наших співробітників і давні стосунки з клієнтами на ринку, де ми працюємо вже майже 170 років", – заявив президент та гендиректор Siemens AG Роланд Буш.

За його словами, компанія надає гуманітарну допомогу своїм колегам і народу України та "підтримує міжнародне співтовариство у закликах до миру".

В компанії уточнили, що з 13 травня Siemens розриває сервісні контракти з ВАТ "РЖД", включаючи контракти на обслуговування шивдкісних потягів "Сапсан", повідомляє Інтерфакс.

"Санкції та їх вимоги унеможливлюють подальше виконання наших договірних зобов'язань перед ВАТ "РЖД". З огляду на масштабність санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації, а також вжитих і потенційних заходів у відповідь і їх серйозних наслідків з точки зору повсякденної операційної діяльності компанії "Сіменс Мобільність", було прийнято рішення згорнути бізнес у Росії, включаючи вихід із існуючих спільних підприємств та розірвання сервісних договорів на технічне обслуговування з ВАТ "РЖД" (з 13 травня)", – повідомили в компанії.

Маються на увазі всі сервісні контракти, включаючи і обслуговування поїздів "Сапсан", уточянили в компанії.

Нараз в РФ представлені дві окремі компанії – "Сіменс" та "Сіменс енергетика". Siemens Energy є одним із основних постачальників енергообладнання в країні. Компанії, зокрема, належить "Сіменс трансформатори" та 65% у СП із "Силовими машинами" – "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ). Також Siemens Gamesa, що входить до Siemens Energy, є партнером "Енел Росія" в реалізації проєтів у відновлюваній енергетиці в РФ.

Крім цього, в Росії у Siemens та групи "Сінара" діє спільне підприємство ТОВ "Уральські локомотиви", яке серійно випускає вантажні магістральні електровози постійного струму з колекторним тяговим приводом 2ЕС6 "Сінара" та з асинхронним 2ЕС10 "Граніт", а також електрички і магістральні електровози змінного струму 2ЕС7.