Росія ввела санкції проти німецької "дочки" "Газпрому"

Російська Федерація запровадила блокуючі санкції щодо всієї групи Gazprom Germania, яка перебуває під контролем німецького уряду.

Про це йдеться у постанові російського уряду, передає Інтерфакс.

До санкційного списку потрапила 31 компанія, більша частина яких належить до групи Gazprom Germania.

Крім того, уряд РФ запровадив санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. – це власник польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Поки що термін дії рішення – до 30 вересня поточного року.

Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Управитель вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.