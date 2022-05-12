Японія заморозила активи російського "Сбербанку" та "Альфа-Банку"

Японський уряд заморозив активи найбільшої російської фінансової установи "Сбербанку" та найбільшого приватного банку "Альфа-Банку". Це є заходами посилення тиску на РФ у відповідь на вторгнення в Україну.

Як повідомляє Kyodo News, такий крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи розрахунків для продовження бізнесу в РФ.



Крім того, Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії, які дадуть їм частку в 10% та більше. Під заборону також підлягає надання позик зі строком погашення більше одного року.



За даними Мінфіну Японії, у 2021 році країна інвестувала в РФ 61,2 млрд ієн ($470 млн).

Уряд Японії оголосив про план санкцій 12 квітня. Японія вже ввела ряд санкцій проти Москви, зокрема заморозила активи президента Володимира Путіна та інших посадових осіб.