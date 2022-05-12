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Новини
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Японія заморозила активи російського "Сбербанку" та "Альфа-Банку"

японія

Японський уряд заморозив активи найбільшої російської фінансової установи "Сбербанку" та найбільшого приватного банку "Альфа-Банку". Це є заходами посилення тиску на РФ у відповідь на вторгнення в Україну.

Як повідомляє Kyodo News, такий крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи розрахунків для продовження бізнесу в РФ.

Крім того, Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії, які дадуть їм частку в 10% та більше. Під заборону також підлягає надання позик зі строком погашення більше одного року.

За даними Мінфіну Японії, у 2021 році країна інвестувала в РФ 61,2 млрд ієн ($470 млн).

Уряд Японії оголосив про план санкцій 12 квітня. Японія вже ввела ряд санкцій проти Москви, зокрема заморозила активи президента Володимира Путіна та інших посадових осіб.

Автор: 

банки (7020) санкції (4505) Японія (542) Сбербанк Росії (187) Альфа-банк (294)


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Знает кто-нибудь сколько это в нормальной валюте?
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12.05.2022 11:54 Відповісти
дофіга
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12.05.2022 13:22 Відповісти
Как минимум, сотни миллионов долларов.
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12.05.2022 13:37 Відповісти
І лише НБУ не бачить нічого паганого в роботі Альфи в Україні.
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12.05.2022 13:38 Відповісти
Японии надо Курилы себе забирать. Ох и распадется рабссея до разрушенного Кремля посреди болот. Все кроме этой и так сомнительной принадлежности территории - краденое у разных народов мира.
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12.05.2022 13:58 Відповісти
Молодці ! Браво ! тепер треба повертати своі землі : Курили і Сахалін
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12.05.2022 15:22 Відповісти

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