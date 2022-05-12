Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі

Ринкова капіталізація нафтогазової саудівської держкомпанії Saudi Aramco перевершила вартість Apple Inc. під час торгів у середу вперше з 2020 року, завдяки чому компанія стала найдорожчою у світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Apple у ході сесії падали в ціні на 5,2%, внаслідок чого капіталізація виробника iPhone знизилася до $2,37 трлн. Тим часом, вартість Saudi Aramco за підсумками торгів склала близько $2,43 трлн.

Вартість Apple у січні перевищувала $3 трлн, проте з того часу папери компанії подешевшали майже на 20%. Водночас, папери Saudi Aramco у 2022 році підскочили на 28%.

Зазначається, що енергетичні компанії виграють на тлі інфляції та обмеженої пропозиції на ринку енергоносіїв.

"У багатьох технологічних та інших високотехнологічних компаніях зараз йде панічний продаж акцій, а гроші з цих активів, схоже, спрямовуються і на енергетику, яка зараз вигідна, враховуючи ціни на ринку", – сказав експерт з інвестицій Тім Грискі.