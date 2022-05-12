Фінський енергохолдинг Fortum вирішив продати бізнес в Росії

Фінський енергохолдинг Fortum оголосив про припинення бізнесу в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.



"На додаток до раніше оголошеного заморожування інвестицій та фінансування в наших російських дочірніх компаніях, ми вирішили здійснити контрольований вихід з російського ринку. Це рішення передбачає потенційний продаж російських активів Fortum.

Очікується, що процес продажу російської дочірньої компанії Uniper Unipro також буде відновлено якомога швидше. Для завершення цих процесів може знадобитися деякий час, і вони підлягають затвердженню регуляторних органів. Тим не менш, ми вирішили припинити використання бренду Fortum в Росії", – наголосив CEO компанії Маркус Раурамо.



У Росії Fortum належить 98,23% у ПАТ "Фортум" та близько 30% у ПАТ "ТГК-1" (основний акціонер – "Газпром енергохолдинг"). Крім цього, Fortum є власником 73,4% акцій Uniper, якому в Росії належить 83,73% ПАТ "Юніпро".