Споживчі настрої українців погіршилися у квітні, – дослідження

У квітні 2022 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,8 пункта та становить 85,6 пункта.

Про це свідчать данні дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні", яке здійснюється за фінансової підтримки Dragon Capital.

Зазначається, що падіння індикатора спричинене зменшенням усіх його складових, крім Індексу доцільності робити великі закупи, який зріс на 1,4 пункта. Найбільше падіння зафіксоване щодо Індексу поточного матеріального становища (-14,3 пункта) та Індексу очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року (-13,4 пункта).

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 43,4, що на 6,5 пункта нижче за рівень цього показника у березні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 56,9, що на 14,3 пункта нижче за показник березня;

індекс доцільності великих покупок зріс на 1,4 пункта та встановився на позначці 30.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні складає 113,7, що на 7,1 пункта нижче від рівня цього індексу у березні. Динаміка складових цього індексу має такий вигляд:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища складає 81,7, що на 5,4 пункта нижче за рівень цього показника у березні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 13,4 пункта та складає 102,7;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років зменшився на 2,4 пункта порівняно з минулим місяцем та складає 156,7.

Також у квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,4 пункта та складає 134,8. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,9 пункта та складає 170,5. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 1,9 пункта та складає 138,6.

"Після стрибка у березні, Індекс економічних очікувань дещо знизився, але все ще залишається аномально високим: українці почали менше очікувати на позитивні зміни протягом року, проте залишаються оптимістичними на п’ятирічними термін. Водночас Індекс поточного становища продовжує тренд на стрімке зниження з початку війни – востаннє він був таким низьким на початку 2016 року. Таким чином загальний Індекс споживчих настроїв дещо зменшився, хоча і залишається відносно високим", – коментують аналітики Info Sapiens.