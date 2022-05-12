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"Роскосмос" обходить санкції через "Газпробманк", – розвідка

роскосмос

Російська державна корпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через "Газпромбанк".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Зазначається, що на сьогодні цей російський держбанк мало постраждав від міжнародних санкцій.

"Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість", – йдеться у повідомленні.

Загалом, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій".

Він зокрема передбачає такі заходи: обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі; мінімізацію обсягів іноземної валюти на рахунках банків, щодо яких запроваджено санкції; відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції, а також відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".

Автор: 

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Кацапстан активно обходит санкции через ОАЭ и другие арабские монархии.
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12.05.2022 12:54 Відповісти

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