У Варшаві відкриють центр "Дія.Бізнес" для переселенців

Через війну Міністерство цифрової трансформації відкриє центр "Дія.Бізнес" у Варшаві для вимушених переселенців.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

"Через повномасштабну війну понад 3 млн українців виїхали в Польщу. Сусідня країна прийняла найбільшу кількість українських вимушених переселенців. Тому на численні запити Мінцифра, Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій та торгівлі й Mastercard відкриють центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" у Варшаві", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що центр "Дія.Бізнес" у Варшаві працюватиме тимчасово, тільки на час війни. У ньому українці зможуть проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі, отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування в Польщі, а також дізнатися, як відкрити бізнес у Польщі.

Відкриття центру відбудеться 17 травня, він розпочне приймати відвідувачів із 18 травня за попередньою реєстрацією.