РНБО конфіскувала активи російських державних банків в Україні

Рада національної безпеки та оборони вирішила примусово вилучити в Україні такі права власності РФ та її резидентів, як 99,7% акцій "Промінвестбанку", що належать "ВЕБ.РФ", та 100% акцій "Міжнародного резервного банку", що належать російському "Сбербанку".

Відповідне рішення РНБО від 11 травня та указ президента №326 оприлюднила пресслужба Верховної Ради.



Також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до "Промінвестбанку" на 934 млн грн та "Сбербанку Росії" до "МР Банку" на 14,88 млрд грн.



Крім того, вилучаються інші фінансові активи зазначених "дочок" російських банків, за винятком 3 млрд грн "МР Банку", які спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів та оплату витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації.



Винятком є права за кредитами "МР Банку" "Укрзалізниці" із заборгованістю приблизно на $166 млн, "Електроважмашу" на 516,9 млн грн, ДАХК "Артем" на 205,1 млн грн та НВК "Зоря" – "Машпроект" на 2,32 млрд грн, а також права за кредитом "Промінвестбанку" "Укрзалізниці" на $231,6 млн, які підлягають передачі.



Кабміну та Фонду гарантування вкладів фізосіб за участю НБУ доручено забезпечити проведення примусового вилучення зазначених об'єктів права власності РФ та її резидентів у 10-денний термін з моменту опублікування указу.

Нагадаємо, на початку квітня Національний банк запропонував Кабінету міністрів вилучити та спрямувати в дохід держави активи дочірніх банків "Сбєрбанку Росії" та "ВЕБ.РФ" на загальну суму 26 млрд грн.

Як повідомлялося, після початку російського вторгнення Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".