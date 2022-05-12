Єврокомісія представить план відмови від російської енергії вартістю 195 мільярдів євро

Євросоюз має інвестувати додатково 195 млрд євро впродовж наступних п'яти років, щоб позбавитися залежності від російської енергії.

Як пише Spiegel, про це свідчить аналіз Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Очікується, що в середині наступного тижня Брюссель представить план забезпечення ЄС довгостроковою енергією без копалин з Росії. З цією метою Комісія хоче поставити більш амбітні цілі щодо розширення використання відновлюваних джерел енергії та енергозбереження.

Мета стратегії полягає в тому, щоб швидко знизити залежність від викопного палива з Росії за рахунок переходу до енергетичного сектора.

До 2030 року 45% енергії в ЄС має надходити з відновлюваних джерел замість раніше запланованих 40%. Це збільшило б потужність екологічно чистої енергії до 1236 гігават у порівнянні з 511 гігаватами сьогодні – більшою, ніж спочатку передбачалося в кліматичному пакеті ЄС.

Згідно з проєктом, до 2028 року кількість сонячних енергосистем має збільшитися більш ніж удвічі, до 300 гігават. Комісія також покладається на нешкідливий для клімату водень, який, наприклад, виробляється із "зеленої" електроенергії.

До 2030 року 10 млн тонн його вироблятимуть у ЄС і ще 10 млн тонн імпортуватимуть. При цьому до кінця десятиліття пропонується знизити енергоспоживання не менш ніж на 13%, замість запланованих раніше 9%.

Загалом, згідно з проєктом, ця стратегія може заощадити ЄС близько 80 млрд євро на рік на імпорті російського газу, 12 млрд на імпорті нафти та 1,7 млрд на імпорті вугілля.