Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 12 травня на 28 копійок – до 33,29 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільшу ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею "Нефтек" – 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 травня). "Укргазвидобування" встановило ціну на рівні 39 грн/л (+2 грн/л).

У столичній мережі "Авантаж" ціна на продукт збільшилася одразу на 5 грн/л – до 38,63 грн/л.

Також автогаз здорожчав у мережах WOG, "БРСМ-Нафта" та інших.

Не поняв, в ОП обіцяли що знизять?
12.05.2022 18:11 Відповісти
Зачекай. Зараз ще знизять вартість бензину та дизпалива- отоді ми охрініємо. Потрібно лише доручити це Гетманцеву.
12.05.2022 19:41 Відповісти

