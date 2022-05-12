Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз
Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 12 травня на 28 копійок – до 33,29 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Найбільшу ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею "Нефтек" – 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 травня). "Укргазвидобування" встановило ціну на рівні 39 грн/л (+2 грн/л).
У столичній мережі "Авантаж" ціна на продукт збільшилася одразу на 5 грн/л – до 38,63 грн/л.
Також автогаз здорожчав у мережах WOG, "БРСМ-Нафта" та інших.
Игорь Швец
Владислав Носковский
