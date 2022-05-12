Росія припинила постачати газ компаніям "Газпрому" в Німеччині, – міністр економіки

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек повідомив, що німецькі дочірні підприємства російської компанії "Газпром" із середи припинили отримувати газ із РФ, але ринок дозволяє це компенсувати.

Про це він повідомив під час виступу у бундестазі, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора ввечері приблизно з 22:30 Путін опублікував указ, згідно з яким європейські підприємства підпадають під санкції. У Німеччині "Газпром" і його "дочки" більше не отримують газу з РФ", – сказав він.

За словами міністра, німецькі газовики "моніторять ситуацію та підготувалися до неї". "Ринок може компенсувати відсутність газових поставок із Росії", – додав Габек.

Як повідомлялося, напередодні РФ запровадила блокуючі санкції щодо всієї групи Gazprom Germania, яка перебуває під контролем німецького уряду. До санкційного списку потрапила 31 компанія, більша частина яких належить до групи Gazprom Germania.

Крім того, уряд РФ запровадив санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. – це власник польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Поки що термін дії рішення – до 30 вересня поточного року.

Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Управитель вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.