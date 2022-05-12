Продажі смартфонів в Росії впали на третину

Ринок смартфонів у РФ скоротився у квітні на 30%, порівняно з квітнем минулого року.

Про це пише російський "Коммерсант" з посиланням на дані місцевого мобільного оператора МТС.

За даними аналітиків компанії, у квітні до трійки лідерів із продажів у штуках увійшов китайський бренд Realme з часткою 11,2%. Перше місце зберіг Samsung (26% ринку у штуках), друге – Xiaomi (20%). Apple перемістилася на четверте місце з часткою 10,3%, а п'яте зайняв Honor (5,7%).

За даними російського рітейлера "М.Відео-Ельдорадо", у квітні "спостерігалося зниження продажів смартфонів, а попит мали недорогі моделі".

У мережі "Связной" підтверджують, що у квітні частка Realme на ринку смартфонів у Росії зросла з 4% роком раніше до 11% у штуках і з 2% до 7% у грошах, частка Apple знизилася з 16% до 10% за кількістю та з 44% до 31% у виручці.

Читайте також: Російські мобільні оператори починають торгувати вживаними телефонами через санкції

У роздрібній мережі "Мегафона" Realme ще в березні посів третє місце від загальних продажів смартфонів у штуках, повідомив директор із продажу компанії.

За словами джерела в одному з ритейлерів, обсяги імпорту смартфонів в РФ значно зменшилися, найгірша ситуація з наявністю на складах iPhone, яких вистачить на два-три місяці.

Постачання смартфонів у РФ у квітні були дуже невеликими і склали "десятки тисяч пристроїв", стверджує аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

"Вендори бояться вторинних санкцій (США можуть накласти обмеження на компанії, які здійснюють трансакції з підсанкціональними компаніями чи країнами) і не ввозять великих партій", – пояснив аналітик.