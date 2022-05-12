БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ситника призначили заступником голови НАЗК

сытник

Ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Facebook.

Відповідне рішення 12 травня ухвалив голова НАЗК Олександ Новіков.

У Нацагентстві Ситник відповідатиме за такі напрямки як: координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, зокрема забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зазначається, що Ситник також виконуватиме обов’язки очільника НАЗК в разі відсутності останнього.

Водночас Олександр Стародубцев, який займав вказану посаду раніше, продовжить працювати в команді команд НАЗК на посаді заступника керівника апарату.

Як повідомлялося, повноваження Ситника на посаді директора НАБУ завершилися 16 квітня. Він обіймав цю посаду з 2015 року. 

