Кабмін виділив 165 мільйонів на запущений каналами найбільших олігархів російськомовний телепроєкт

Кабінет міністрів виділив Міністерству культури та інформаційної політики з резервного фонду державного бюджету 165 млн грн на забезпечення реалізації державним підприємством "Мультимедійна платформа іномовлення України" телевізійного проекту російською мовою "FreeДом".

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №366-р від 7 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

В документі зазначається, що ці кошти виділені "з метою забезпечення інформаційної безпеки держави, захисту її інформаційного простору та інформування міжнародної спільноти про події, що відбуваються під час збройної агресії Російської Федерації".

На початку березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, російськомовний телепроєкт "FreeДом" запустили найбільші українські медіагрупи StarLightMedia, "Інтер", "1+1" та "Україна" на базі каналу іномовлення UATV. Ці чотири медіагрупи належать найбільшим українським олігархам – Віктору Пінчуку, Дмитру Фірташу, Ігорю Коломойському та Рінату Ахметову. Сам Ткаченко до призначення міністром керував медіагрупою Коломойського.

За словами Ткаченка, мета проєкту — "відкривати очі росіянам", а започаткований він за ініціативи президента Володимира Зеленського. Мовлення розпочалось 10 березня о 21:00 та відбуватиметься цілодобово на каналі UATV на супутнику, в мережах IPTV та на ютуб-каналі.