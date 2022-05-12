США почали постачати нафту з резервів у Європу, – Bloomberg

Європа вже отримала першу партію нафти зі стратегічного нафтового резерву (SPR) США і незабаром отримає ще дві партії.

За даними агентства Bloomberg, два танкери з нафтою зі сховищ у Техасі та Луїзіані вже на шляху до Італії та Нідерландів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Обидва танкери були завантажені високосірчистою нафтою зі сховищ SPR за останні два тижні, зазначають джерела.

Ще одна партія техаської нафти прибула до Нідерландів близько 26 квітня, свідчать дані системи відстеження танкерів.

За словами аналітика консалтингової компанії Kpler Мета Сміта, загалом близько 1,6 млн барелів нафти з SPR було відправлено до Європи у квітні, що є рекордним обсягом.

"Ймовірно, це будуть не останні партії нафти із резервів США, що експортуються до Європи, з огляду на те, що регіон зараз у процесі узгодження заборони на імпорт російської нафти", – зазначає Сміт.

США та Великобританія запровадили ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів з РФ через розв'язану нею війну в Україні, проте Європа поки що не може погодити повну заборону, оскільки проти неї виступає Угорщина. При цьому деякі європейські нафтокомпанії відмовляються купувати російську нафту і Європі доводиться шукати альтернативні джерела постачання.