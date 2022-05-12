Рада спростила імпорт добрив і хімікатів

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7264 у другому читанні проголосувало 313 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що перед голосуванням депутати відхилили поправку, якою пропонувалося скасувати державну реєстрацію пестицидів, якщо діючу речовину пестициду включено як дозволену до Бази даних пестицидів Європейського Союзу.

Як зазначається у пояснювальній записці, документом пропонується спростити експорт, імпорт та транзит в Україну сільськогосподарської продукції на час військового стану, розширити доступ аграріїв до добрив та генетичного матеріалу тварин, а також підтримати українську галузь органічного виробництва.

Зокрема, пропонується скасувати до кінця військового стану та на 90 днів після його завершення державну реєстрацію агрохімікатів, що ввозяться в Україну, серед яких деякі види азотних добрив, нітрати амонію, аміак у водному розчині, тіосульфати, фосфати калію, кальцію та алюмінію, борати, хелат інших мінеральних добрив.

Крім спрощеного ввезення таких видів добрив законопроектом пропонується скасування державної реєстрації при їх виробництві, реалізації, застосуванні та рекламі.

Крім того, до 1 липня 2024 року пропонується дозволити виробникам органічної продукції використовувати маркування "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", "органік", навіть якщо вони не є операторами органічної продукції відповідно до закону "Про обіг органічної продукції".

Законопроєкт також розширює перелік суб'єктів, які можуть відбирати зразки та проводити фітосанітарну експертизу, зокрема, вводить до кінця військового стану та на 90 після його скасування спрощений порядок залучення до експертизи працівників приватних лабораторій, а також уповноважує для проведення таких перевірок агрономів-інспекторів для проведення аудиту.

Крім того, пропонується дозволити імпорт в Україну вантажів з живими тваринами, що переміщуються транзитом через країни, в яких трапляються випадки хвороби з переліку Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ). За даними авторів законопроекту, це дозволить українській тваринницькій галузі отримати доступ до сучасного племінного генетичного матеріалу з країн ЄС та розширить різноманітність племінного матеріалу тварин в Україні.