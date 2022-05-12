Аграрний комітет Ради очолив колишній топменеджер Фірташа

Верховна Рада призначила народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Гайду новим головою Комітету з питань аграрної та земельної політики.

За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За даними на сайті партії "Слуга народу", Гайда до призначення головою Комітету очолював підкомітет з питань інновацій та інфраструктури у сфері агропромислового комплексу.

З квітня 2012 року по березень-2017 року він був головою правління ТОВ "МСП Ніка-Тера", що керує морським терміналом в порту Миколаєва входить до склад групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

З березня 2017 року до обрання нардепом Гайда працював виконавчим директором логістичної компанії "Вібо-транс". Власником цієї компанії у держреєстрі вказано Олександра Вотінцева – ще одного багаторічного менеджера структур Фірташа.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада призначила колишнього голову Комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського ("Слуга народу") на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.