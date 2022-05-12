Рада спростила виділення землі для евакуації бізнесу із зони бойових дій

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7289 у другому читанні проголосувало 290 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Документом пропонується на час дії військового стану дозволити передачу в оренду земельних ділянок для підприємств, що евакуюються із зони бойових дій, і будівництва логістичних центрів без розробки встановленої законодавством землевпорядної та містобудівної документації.

Водночас в оренду підприємствам за також спрощеною схемою не можна буде передавати природоохоронні території, землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також землі історико-культурного призначення.

Документом також пропонується забезпечити право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок усіх форм власності ряду комунальних служб та організацій, максимально спростити умови проведення капітальних та планових ремонтних робіт, а також ліквідацію аварій.

Йдеться про операторів газотранспортної та газорозподільної системи, підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, теплогенеруючі, теплотранспортуючі та теплопостачальні організації, оператори електронних комунікацій.

Крім того, законопроєктом пропонується уповноважити виконавчі органи сільських, селищних та міських рад передачу у постійне користування земельних ділянок комунальної власності для тимчасового розміщення біженців.

Також пропонується уповноважити Міністерство аграрної політики та продовольства відновлювати та зупиняти роботу Державного земельного кадастру з міркувань безпеки, а також обмежувати повноваження та особливості роботи державних кадастрових реєстраторів в умовах воєнного часу.