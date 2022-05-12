Рада спростить укладання трудових договорів для малого та середнього бізнесу
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про трудові договори для малого та середнього бізнесу.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.
"Трохи виправилися перед бізнесом за провал минулого законопроекту (№5388) з трудового права. Рада підтримала головний дерегуляційний законопроект №5371 про трудові договори для малого та середнього бізнесу. "За" 246 голосів", – написав Желєзняк.
Згідно із законопроєктом, трудовий договір може бути укладений між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону із кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб.
Крім цього, такий договір може бути укладений між роботодавцем і працівником, розмір заробітної плати на місяць якого становить понад вісім розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених законом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль