Рада відновила відшкодування ПДВ експортерам з держбюджету

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7360 в цілому проголосувало 276 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "удосконалення податкового законодавства та створення у період дії воєнного стану умов для належного забезпечення функціонування економіки шляхом відновлення бюджетного відшкодування податку на додану вартість".

Прийнятий закон передбачає:

відновлення термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання податкової звітності, сплати податків для платників, у яких є можливість виконувати свої податкові обов’язки;

відновлення камеральних та документальних перевірок податкової звітності;

відновлення відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету.

Таким чином, закон поновлює реєстрацію податкових накладних, зокрема їх реєстрацію за лютий-травень 2022 року передбачено до 15 липня цього року.

Згідно з документом, платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання звітності або сплату податків у період після початку війни 24 лютого, якщо ці податкові обов'язки було виконано протягом 60 днів з дня поновлення такої можливості. Такі ж поблажки даються і платникам податків, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% податку.

Крім цього, законом тимчасово дозволяється ввозити в Україну автобуси, вантажівки та спецмашини (коди 8702, 8704 та 8705), що відповідають застарілим вимогам Євро-3, але забороняється їх продавати протягом трьох років після ввезення.

Як повідомлялося, раніше Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився від підтриманої раніше ідеї щодо відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше розповідав, що після прийняття цього закону вже у травні бізнес отримає відшкодування ПДВ за січень. Потім почнуть відбуватися відшкодування за лютий-травень, з червня уряд розраховує вийти на звичайний режим відшкодування ПДВ. За його словами, на відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд грн на місяць.