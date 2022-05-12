Рада спростить звільнення робітників зруйнованих підприємств

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин".

За прийняття відповідного законопроєкту №7251 в першому читанні проголосував 251 нардеп, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "вирішення проблем, які виникають на сьогодні в частині організації трудових відносин в умовах воєнного стану".

Зокрема, пропонується запровадження додаткової підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Крім того, роботодавцю надається право на розірвання трудового договору з його ініціативи у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Законопроєктом також пропонується уточнити порядок призупинення дії трудового договору, оформлення відпусток, а також питання організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця тощо.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада прийняла закон "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану", яким серед іншого надане право роботодавцю розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.