ЄБРР виділить 53 мільйони євро на кредити українським аграріям

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить окремим українським банкам та лізинговій компанії до 53,25 млн євро на посилення продовольчої безпеки.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Частка ризиків, яку ЄБРР покриває за угодами з "ПроКредит Банком", "ОТП Банком" (Україна) та "ОТП Лізинг", становить 30 млн євро.

Інструменти розподілу ризиків ЄБРР збільшують спроможність місцевих фінансових установ надавати доступ до фінансування приватним українським компаніям, які працюють у таких критично важливих аграрних та пов’язаних з аграрним сектором галузях, як вирощування та переробка сільськогосподарських культур, харчова промисловість, транспортування та імпорт.

За угодою з "ПроКредит Банком", який є 14 за розміром банком в Україні, ЄБРР бере на себе 60% ризику за кредитами на загальну суму до 25 млн євро, що будуть надані цим банком (тобто 15 млн євро). За угодою з "ОТП Банком" (9 за розміром український банк), ЄБРР бере на себе 60% ризику за кредитами на загальну суму до 8,75 млн євро (5,25 млн євро). За угодою з компанією "ОТП Лізинг" ЄБРР покриває 50% ризику за кредитами на 19,5 млн євро (9,75 млн євро).

У всіх інвестиціях, які ЄБРР здійснює в Україні у рамках пакету стійкості, використовуються інструменти пом’якшення ризиків, що передбачають донорську підтримку. Половина з тієї частки ризику, яку ЄБРР бере на себе за вищезазначеними новими угодами, буде покриватися фінансованою донорами гарантією покриття перших втрат.

Забезпечення продовольчої безпеки під час війни – один з ключових елементів плану Банку для підтримки реального сектору української економіки, який охоплює п’ять сфер. Спеціальний пакет ЄБРР із підтримки продовольчої безпеки цього року передбачає надання Україні 200 млн євро інвестицій у продовольчу безпеку. До загального обсягу інвестицій 1 млрд євро, запланованого ЄБРР на цей рік в Україні, також входить підтримка торгівлі, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури та фармацевтичної галузі.

Війна також створює ризики для продовольчої безпеки у глобальному вимірі, оскільки Україна є значним експортером продовольчих товарів. Її частка у світовому експорті пшениці становить майже 10%, кукурудзи – 14%, соняшникової олії – 37%.

На додаток до пакету стійкості для України та сусідніх країн, на які впливає війна, ЄБРР пообіцяв допомогти з фінансуванням відбудови України, коли це дозволять умови.

АТ "ПроКредит Банк" (Україна) є 100% дочірнім банком ProCredit Holding AG & Co. KGaA та одним з лідерів ринку в сегменті фінансування малих і середніх підприємств в Україні. Станом на кінець 2021 року "ПроКредит Банк" був 14 за розміром активів ($1 млрд) банком України. 98% його кредитного портфеля складають МСП, решту – приватні клієнти.

АТ "ОТП Банк" (Україна) є 100% дочірнім банком угорського OTP Bank Plc. МСП складають 70% його кредитного портфелю, решта – роздрібні клієнти. Станом на кінець 2021 року банк посідав 9 місце в Україні за розміром активів (3,4% від сукупного обсягу активів у банківському секторі).

"ОТП Лізинг" є провідною лізинговою компанією в Україні з часткою ринку близько 39% (розмір лізингового портфеля – $505 млн станом на кінець 2021 року) зі стабільним фінансовим станом, успішною історією діяльності та ефективною бізнес-моделлю. Компанія фокусується на корпоративних клієнтах з позитивною кредитною історією, міжнародними власниками, провідними позиціями на ринку та збалансованими структурами фінансування. "ОТПЛ" надає послуги фінансового лізингу та управління автомобільним парком корпоративним клієнтам і ММСП по всій країні. Кінцевим власником компанії є OTP Bank Plc. (Угорщина).